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Трамп уверен, что расследование спецпрокурора Мюллера снизило его рейтинг

Политика

Специальный прокурор Роберт Мюллер расследует «вмешательство» России в американские выборы

Трамп уверен, что расследование спецпрокурора Мюллера снизило его рейтинг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 16 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп пожаловался, что из-за расследования специального прокурора Роберта Мюллера выдуманного «вмешательства» России в американские выборы, его рейтинг упал. Об этом Трамп написал накануне, 15 сентября, на своей странице в сети микроблогое Twitter.

По мнению Трампа, его текущий рейтинг одобрения должен быть на 25% выше, так как он якобы добился впечатляющих экономических успехов, но «охота на ведьм», которую инициировали его враги-демократы и осуществляет спецпрокурор Мюллер искуссвтенно его снижают.

«Хотя мои — наши — показатели в опросах хорошие, поскольку экономика лучшая за всю историю, если бы не сфальсифицированная российская охота на ведьм, они были бы на 25 пунктов выше», — пишет Трамп.

Трамп уверен, что демократы специально используют расследование Мюллера для того, чтобы снизить результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в ноябре этого года.

Напомним, что усреднённый рейтинг одобрения Трампа в опросах по данным сайта FiveThirtyEight, составляет 39,9%, при этом 53,7% не одобряют деятельность Трампа. Остальные опрошенные затрудняются с ответом.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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