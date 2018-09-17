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Премьер-министр Пакистана даст гражданство детям афганских беженцев

Политика

В Пакистане проживает самое большое число беженцев в мире

Карачи, Пакистан, 17 сентября 2018, 17:58 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что готов предоставить гражданство детям бенгальских и афганских беженцев, 17сентября передает агентство Associated Press.

Хан считает, что дети сотен тысяч беженцев из Афганистана и Бангладеш, десятилетиями проживающих в стране, имеют право считаться гражданами Пакистана.

По данным ООН, в Пакистане на сегодняшний день проживает самое большое число беженцев в мире — прежде всего, из соседнего Афганистана.

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