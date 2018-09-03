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Премьер Пакистана Имран Хан призвал к борьбе с коррупцией в Панджабе

Политика

На встрече с правительством провинции Панджаб премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что главной задачей штата является борьба с коррупцией

Лахор, Пакистан, 3 сентября 2018, 21:32 — REGNUM  Встретившись с правительством провинции Панджаб премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что главной задачей штата является победа над коррупцией. Он также отметил, что провинция в этой борьбе должна стать примером для всей страны. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, премьер отметил успехи правительства штата в осуществлении реформ. На плечах Панджаба, самой большой по численности населения провинции, лежит большая ответственность, подчеркнул глава правительства. Именно поэтому задача борьбы с коррупцией, в частности, с присвоением земли и мафией является первоочередной. Имран Хан распорядился начать в Панджабе антикоррупционную кампанию и обещал часто посещать провинцию в течение своих первых ста дней на посту премьер-министра.

Правительство провинции Панджаб возглавляют представители партии «Движение за справедливость», главой которой является премьер-министр страны Имран Хан.

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