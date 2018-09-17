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Профильный комитет ЗС Петербурга поддержал сохранение льгот пожилым людям

Политика

Документ обещают окончательно принять до конца сентября

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 15:41 — REGNUM  Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга в понедельник, 17 сентября, поддержал законопроект о сохранении региональных льгот, ныне распространяющихся лишь на пенсионеров, для всех лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно). Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба городского парламента.

Этот документ, внесенный фракцией «Единая Россия», после начала пенсионной реформы позволит распространить имеющиеся льготы и преференции на тех, чей выход на пенсию будет отложен. Все меры социальной поддержки финансируются за счет бюджета Санкт-Петербурга.

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В частности, пожилые люди еще до выхода на пенсию получат право на льготный проезд на общественном городском и пригородном транспорте, льготы при оплате услуг ЖКХ, замене газового оборудования, налоговые льготы и ряд других льгот, которыми пользуются различные категории пенсионеров.

Ранее законопроект поддержала комиссия Заксобрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению.

«Мы планируем рассмотреть и принять (этот проект) до конца сентября», — заявил ранее спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

Ранее о необходимости сохранения региональных льгот для пожилых людей при реализации пенсионной реформы заявил в своем видеообращении к гражданам президент РФ Владимир Путин.

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Пенсионная реформа
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