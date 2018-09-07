В Петербурге определили параметры сохранения льгот пожилым людям

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесен закорнопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно). Документ внесен фракцией «Единая Россия» и опубликован на официальном сайте городского парламента.

Согласно законопроекту, лица указанных категорий, как и пенсионеры, освобождаются от уплаты транспортного налога на находящийся в их владении один легковой автомобиль отечественного производства с двигателем мощностью до 150 л. с. включительно, а также на катера и моторные лодки (кроме яхт, парусно-моторных судов и гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 л. с. включительно.

Пожилые люди, как и пенсионеры, будут освобождены от уплаты земельного налога на принадлежащие им участки, площадь которых не превышает 2,5 тыс. кв. метров.

Кроме того, за горожанами, достигшими возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), сохранят право на приобретение месячного единого льготного билета на проезд в метро и наземном пассажирском транспорте Петербурга, а также сезонные (с 27 апреля по 31 октября) льготы на проезд в пригородных электричках и автобусах, на которых люди добираются на свои дачные участки.

Для пожилых сохранятся и другие региональные льготы, в том числе в сфере ЖКХ. Например, право на бесплатную замену газовых плит, колонок и электроплит. У ветеранов труда, у ветеранов боевых действий, граждан, проработавших в городе не менее 20 лет и имеющих нужный трудовой стаж сохранятся льготы на квартплату и оплату услуг ЖКХ, а также право на ежемесячную денежную выплату.

«Мы планируем рассмотреть и принять (этот проект) до конца сентября», — заявил ранее спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. В случае принятия закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

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