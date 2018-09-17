Мигель Диас-Канель: Куба не отказывается от строительства коммунизма

Гавана, , 13:45 — REGNUM Куба не отказывается от строительства коммунизма несмотря на отсутствие термина «коммунизм» в проекте текста новой конституции, заявил кубинский лидер Мигель Диас-Канель в первом телевизионном интервью с момента его вступления в должность главы Госсовета в апреле этого года. Об этом пишет газета ABC.

В ходе интервью ему был задан вопрос, почему в предварительном варианте нового текста основного закона присутствует только термин «социализм», в то время как в действующей конституции говорится о «продвижении к коммунистическому обществу».

«Я не понимаю это как отказ [от строительства коммунизма]», — сказал Диас-Канель. Он пояснил, что эти два термина всегда тесно связаны, и один подразумевает другой. Глава государства сослался на идею философа Карла Маркса о том, что социализм является предварительным шагом к достижению коммунистического общества. По его словам, сегодня Куба наиболее близка к социалистическому строю после революции 1959 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на Кубе пройдет референдум о принятии новой конституции. Среди изменений — введение должности президента и премьер-министра, легализация однополых браков, частичное внедрение рыночной экономики, признание частной собственности.

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