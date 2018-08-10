Определена дата референдума о принятии новой Конституции Кубы

Гавана, , 14:27 — REGNUM Правительство Кубы объявило дату референдума по вопросу принятия новой Конституции, пишет газета La Razon 10 августа.

Проведение референдума назначено на 24 февраля 2019 года. Народное обсуждение проекта Конституции будет проходить с 13 августа по 15 ноября, первые дебаты состоятся на территории казарм.

«У нас очень важная задача — подготовить нас к участию в процессе консультаций по нашей Конституции и в безоговорочной поддержке 24 февраля», — сказал местному телевидению майор вооруженных сил Лазаро Арронте.

Новая Конституция утверждает власть коммунистической партии и строительство социализма, однако признает роль рынка, частной собственности и иностранных инвестиций. Также в стране появятся должности президента и премьер-министра вместо действующих сегодня председателя Государственного совета и председателя Совета министров, хотя для удобства зарубежные средства массовой информации иногда называют кубинского лидера президентом. Новая Конституция предполагает легализацию однополых браков.

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