Минобороны РФ уличило авторов видео с российским «Буком» в фальсификации

Москва, , 12:59 — REGNUM Международная комиссия, пытаясь доказать причастность Москвы к катастрофе рейса MH17 над Донбассом, прибегла к фальсификации видеозаписей. Об этом 17 сентября в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские эксперты высокой квалификации, проанализировав видеоматериалы, якобы доказывающие присутствие на территории Донецкой и Луганской областей Украины самоходной огневой установки российской 53-й зенитно-ракетной бригады, признали данные видеозаписи сфабрикованными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин заявил, что ракета для ЗРК «Бук», сбившая летом 2014 года малайзийский Boeing 777 в небе над Донбассом, была произведена на долгопрудненском предприятии в 1986 году и затем была отправлена в войсковую часть 20 152, дислоцированную в Тернопольской области Украинской ССР. Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что часть, в которую была направлена ракета, после распада СССР с территории Украины не выводилась.

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