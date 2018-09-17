Гордума Якутска избрала своих лидеров в противовес новому мэру

Якутск, , 12:32 — REGNUM За несколько часов до инаугурации избранной мэром Якутска Сарданы Авксентьевой («Партия возрождения России») в гордуме Якутска состоялось заседание, целью которого было выбрать руководителей представительного органа. По итогам сессии, председательствовать в думе будет представитель «Единой России», бизнесмен Альберт Семёнов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM политолог Виталий Обедин. Новый спикер известен тем, что конфликтовал с экс-мэром Якутска Юрием Заболевым, при котором Сардана Авксентьева руководила аппаратом окружной администрации.

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Заместителями председателя гордумы также избраны люди, находящиеся в оппозиции по отношению к новому мэру Якутска — Евдокия Евсикова, вице-мэр города при экс-мэре Айсене Николаеве, и лидер регионального отделения партии «Гражданская платформа», с недавних пор директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Виталий Обедин считает, что заседания гордумы намеренно проводилось до инаугурации Сарданы Авксентьевой, назначенной на сегодня, 17:00 по местному времени (11:00 по мск).

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«Не вступившая официально в должность мэра Сардана Авксентьева по процедуре в работе сессии участвовать не может. Ну, разве что прийти наблюдателем — послушать. Таким образом, можно будет вносить кандидатуры спикера и двух замов без оглядки на неё, без обсуждения с ней как с первым лицом города, — подчёркивал политолог. — Судя по тому, как развиваются события, из Городской думы Якутска спешно лепят фронду новому мэру».