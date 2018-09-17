Якутск: из Городской думы спешно лепят фронду новому мэру

Якутск, , 06:39 — REGNUM Спикера городской думы Якутска и его заместителей выбирают до инаугурации избранной главой города Сарданы Авксентьевой («Партия возрождения России»). Политолог Виталий Обедин уверен, что это делается целенаправленно для того, чтобы она не имела возможности участвовать в сессии избранных 9 сентября депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Судя по тому, как развиваются события, из Городской думы Якутска спешно лепят фронду новому мэру. 17 сентября в экстренном порядке собирают с утра сессию — чтобы успеть до инаугурации (назначена на 17:00 этого же дня)», — пояснил эксперт.

Виталий Обедин пояснил, что заседание гордумы инициирует пока ещё руководящий Якутском исполняющий обязанности главы города экс-заместитель главы города Дмитрий Садовников.

«Не вступившая официально в должность мэра Сардана Авксентьева по процедуре в работе сессии участвовать не может. Ну, разве что прийти наблюдателем — послушать. Таким образом, можно будет вносить кандидатуры спикера и двух замов без оглядки на неё, без обсуждения с ней как с первым лицом города», — подчёркивает политолог.

Он отмечает, что, так как большинство депутатов — «единороссы», гордуму возглавит представитель этой партии, бизнесмен Альберт Семёнов. Он, кстати, известен тем, что конфликтовал с экс-мэром Якутска Юрием Заболевым, при котором Сардана Авксентьева руководила аппаратом окружной администрации.

«В качестве других замов будут выдвинуты Евдокия Евсикова (вице-мэр — прим. ИА REGNUM ) и Анатолий Кырджагасов (лидер регионального отделения партии «Гражданская платформа»), участник мэрских выборов 2012 года. Да, Кырджагасов не член «Единой России», он из «Гражданской платформы», но удачно фарцуя политической позицией партии Анатолий Андреевич поправил себе и личную карьеру, возглавив одно из крупнейших республиканских предприятий на территории города, а теперь и политическую подымет. Фракцию «Единой России» возглавит Сергей Черных — еще один участник мэрских выборов 2012 г., был снят командой Владимира Федорова за подделку подписей», — рассказал также Виталий Обедин.

Уже с заседания думы он сообщил, что перед началом сессии было принято решение по всем кадровым вопросам сегодня голосовать открыто, путём поднятия рук.

«Ну, чтобы никто из единороссов фигу в кармане не скрутил и в бюллетене галочку против одобренных руководством партии кандидатов не поставил. Хватит уже неконтролируемой демократии», — сделал вывод эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на выборах мэра жители Якутска проголосовали за директора ПКК «Аэроторгсервис» Сардану Авксентьеву («Партия Возрождения России», результат — 40,46%). Баллотировавшийся от «Единой России» спикер гордумы Александр Саввинов набрал существенно меньше голосов — 30,96%.

«Наступило утро понедельника, и мы вместе с горожанами сделали невероятное, состоялись честные выборы», — комментировала Сардана Авксентьева итоги выборов.