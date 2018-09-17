Японская подлодка впервые вошла в Южно-Китайское море

Токио, , 08:30 — REGNUM В Южно-Китайском море в ходе учений впервые в истории приняла участие подводная лодка японских ВМС. Об этом со ссылкой на министерство обороны Японии сообщает 17 сентября агентство Reuters.

По сведениям военного ведомства Японии, дизельная подлодка японских ВМС «Куросио» прибыла 17 сентября к берегам Вьетнама в районе базы Камрань. Отмечается, что учения, проходящие в регионе, на который в стратегическом смысле претендует Китай, могут вызвать острое недовольство официального Пекина под тем предлогом, что «подводные лодки представляют большую угрозу для судоходства, чем надводные суда».

Как сообщало ИА REGNUM, Китай выдвигает претензии на 80% акватории Южно-Китайского моря и любые иностранные суда в этой зоне воспринимает как угрозу своему суверенитету. Напомним, 31 августа военный корабль ВМС Великобритании вошел в территориальные воды Китая вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море, чем вызвал резкую реакцию МИД КНР.

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