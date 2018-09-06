Британский корабль в акватории ЮКМ, Китай разгневан

Пекин, , 16:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая заявило, что военный корабль ВМС Великобритании вошел в территориальные воды Китая вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море без разрешения 31 августа. Китайский флот также предупредил британские корабли, чтобы они ушли, сообщает 6 сентября Sindonews.

«Китайская сторона настоятельно призвала англичан немедленно прекратить такие провокационные действия», — говорится в заявлении китайского МИД.

Представитель британского флота заявил, что военный корабль HMS Albion пользовался правом на свободу судоходства. «Корабль имеет право находиться там в полном соответствии с международными нормами», — заявил представитель британского флота.

Напомним, Китай выдвигает претензии на 80% акватории Южно-Китайского моря и любые иностранные суда в этой зоне воспринимает как угрозу своему суверенитету. Пять других стран Юго-Восточной Азии также имеют претензии в этих водах. Не являясь стороной конфликта, Великобритания, как и США, выступает за свободу судоходства в этом регионе.