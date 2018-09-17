Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о роли США в теракте

Донецк, , 07:36 — REGNUM Подозреваемый в покушении на убийство главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко рассказал детали подготовки к теракту в ресторане, сообщает 17 сентября «Звезда» со ссылкой на видео допроса, которое предоставило Министерство госбезобасности (МГБ) ДНР.

Так, мужчина, представившийся Александром Погореловым, заявил, что его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), который и поставил перед ним задачу «ликвидировать Захарченко».

Местом совершения теракта был выбран ресторан «Пушкин», где в туалете он заложил взрывное устройство, изготовленное специалистами СБУ. Погорелов был задержан еще в 2017 году, но после убийства Захарченко сотрудники МГБ показали кадры допроса, в ходе которого он признался, что знал о существовании второй группы, которая готовила теракт в другом здании.

Он также рассказал, что новое взрывное устройство было предоставлено спецслужбами США, его стоимость составляет порядка $10 тыс.

Напомним, 31 августа в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв. В результате теракта погибли два человека — глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, к убийству Захарченко причастны сотрудники СБУ и представители западных спецслужб.

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