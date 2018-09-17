Понедельник, 17 Сентября 2018 года
03:04:20 МСК

«Отравителей» Скрипалей обвинили в оргии с наркотиками и проституткой

Политика

При этом следы «Новичка» пережили «косметический ремонт» в комнате отеля

Лондон, 17 сентября 2018, 01:41 — REGNUM  Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, якобы устроили в лондонском отеле вечеринку с наркотиками и девушкой по вызову. Об этом говорится в публикации The Sun.

О поведении «отравителей» Скрипалей рассказал один из постояльцев, который видел, как мужчины вели себя в гостинице и как они ссорились с персоналом. Граждане РФ якобы производили шум, что стало поводом для жалоб на них.

«Возмущенный гость пожаловался на стойку регистрации в отеле, но пара продолжала свои выходки», — пишет британский таблоид.

Постоялец пояснил, что встретил одного из «подозреваемых» в туалете, однако неясно, действительно ли гость из России жил в номере, откуда доносился шум.

Утверждается, что в комнате отеля после проживания там Петрова и Боширова пришлось делать «косметический ремонт». Вместе с тем каким-то образом правоохранители «нашли» там следы отравляющего вещества «Новичок».

Как сообщало ИА REGNUM, британские правоохранители называют посетивших Солсбери российских граждан Петрова и Боширова «агентами ГРУ», которые устроили покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года. 13 сентября «подозреваемые» дали интервью российской прессе, пояснив, что находились в Британии как туристы.

Читайте также: Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ обнаружили еще подозреваемых по «делу Скрипалей»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить