Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери

Москва, , 16:00 — REGNUM Жители Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов, которых официальный Лондон подозревает в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, находились в Великобритании в качестве обычных туристов. Об этом они сами сообщили в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

По словам Петрова, друзья им давно советовали посетить туристический город Солсбери, который известен знаменитым собором. Боширов добавил, что британский город известен не только в странах Европы, но и во всём мире.

«Это была не бизнес-поездка, — пояснил Петров. — Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери».

По словам «подозреваемых», 3 марта они приехали Солсбери и всего около часа гуляли по городу. Петров и Боширов отмечают, что они были вынужденны вернуться в Лондон из-за плохих погодных условий. По их словам, 4 марта они вернулись в Солсбери, где посетили местный собор, кафе, а также гуляли по парку.

«Подозреваемые» также отметили, что не являются сотрудниками ГРУ, флакон из-под духов с ядом в страну не привозили, а также не знают, где находится дом Скрипалей.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян на странице в соцсети Twitter сообщила, что жители РФ Александр Петров и Руслан Боширов сами обратились к ней для дачи интервью.

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