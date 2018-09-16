Пашинян опроверг информацию о звонке Эрдогана: «Мы тайно не разговариваем»

Ереван, , 15:01 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян опроверг информацию, опубликованную в турецкой газете «Хюрриет», в которой говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган звонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и просил его передать Турции перешедшего армяно-турецкую границу турецкого юношу.

«Такого телефонного разговора не было», — сказал Балаян в эфире «Радио Азатутюн».

Сегодня, 16 сентября, во время посещения одного из коньячных заводов на юге Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян также опроверг информацию, которую опубликовали турецкие СМИ.

«Такого не было. Единственная связь [с политическим руководством Турции], о которой я рассказывал, состоялась в Брюсселе, когда глава МИД Турции проходил мимо, потом вернулся, поздоровался и ушёл», — рассказал Пашинян.

Он также пояснил, что ни с каким президентом, тем более президентом Турции, в Армении не планируют тайно разговаривать.

«Мы вообще ничего не собираемся делать тайно. Если состоится какой-либо разговор, нашего общество узнает об этом от нас», — сказал армянский премьер.

На вопрос о том, имеет ли он какую-то информацию о турецком юноше, который перешел турецко-армянскую границу и был задержан пограничниками, Пашинян пояснил, что тот вовсе не юноша, и информацию можно получить в полиции Армении.

В последние дни в центре внимания турецких СМИ находится история 16-летнего Умита Али Озмена, который, по данным «Хюрриет», около двух месяцев назад пересек армяно-турецкую границу и был задержан армянскими правоохранителями. «Хюрриет» пишет, что после публикации в газете статьи «Отпустите Умита Али», Эрдоган позвонил Пашиняну по поводу турецкого юноши, и Пашинян, якобы, согласился освободить Умут Али. По сведениям газеты, юноша вернется домой в ближайшие дни. По словам источника, эту информацию отцу юноши, Мустафе Озмену, передал советник президента Турции Мехмед Учум.

Согласно другой информации, армянская сторона передала Умут Али посольству Турции в Грузии. Об этом «Хюрриет» сообщил отец юноши. По словам Мустафы Озмена, ему позвонили из Стамбула и сказали, что его сына передали посольству Турции в Тбилиси. Он, однако, эту информацию не подтвердил, поскольку не смог связаться со своим сыном.

Известно также, что с целью решить вопрос Умута Али бывший депутат турецкого парламента Уфук Урас обратился к бывшему депутату Национального собрания Армении Арагацу Ахояну. Последний пообещал помочь, а также встретиться с Умутом Али. Получить оперативный комментарий от Ахояна не удалось.

Согласно статье, опубликованной в «Хюрриет», Умут Али Озмен содержится в армянской тюрьме уже в течение 45 дней после того, как 24 июля во время охоты в районе Карса он пересек армяно-турецкую границу.

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