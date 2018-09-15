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Эрдоган назвал условие улучшения отношений с Арменией

Политика

15 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Эрдоган назвал условие улучшения отношений с Арменией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нагорный Карабах

Баку, 15 сентября 2018, 20:15 — REGNUM  Армении не стоит рассчитывать на открытие границы с Турцией, пока 20% территорий Азербайджана находятся под «оккупацией». Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде, посвященном 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований.

«Те, по чьей вине более 1 млн азербайджанцев являются беженцами и вынужденными переселенцами, не вправе ожидать от Анкары открытия границ», — сказал Эрдоган.

По его словам, обязательным условием нормализации отношений Турции с Арменией является урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

15 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл с государственным визитом в Азербайджан.

Напомним, в феврале 1988 года между Азербайджаном и Арменией начался конфликт из-за Нагорного Карабаха, власти которого объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. По итогам конфликта конфликта в 1992—1993 годах Азербайджан полностью утратил контроль над Нагорным Карабахом.

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