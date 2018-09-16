Раненый ВС Азербайджана житель Армении призвал Пашиняна не падать духом

Ереван, , 14:28 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 16 сентября, поговорил по телефону с жителем армянского села Коти Суреном Сепханяном, которые получил ранение в результате обстрела со стороны Азербайджана.

«Только что поговорил по телефону с раненным в Коти Суреном Сепханяном. Он получил ранение в ногу, кость не повреждена. Сказал, что хорошо себя чувствует», — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Премьер также рассказал, что раненный Сурен Сепханян подбодрил его, сказав: «Не падайте духом».

Вечером 15 сентября вооруженные силы Азербайджана обстреляли приграничное село Коти в Тавушской области Армении.

Как сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в результате ответных действий ВС Армении активность противника была подавлена.

Он отметил, что легкое ранение получил местный житель — 60-летний Сурен Сепханян. Его жизни не угрожает опасность.

По словам Ованнисяна, в ночь на 16 сентября азербайджанские ВС открыли огонь не только в сторону села Коти Тавушской области, а главным образом они стреляли в направлении третьего армейского корпуса министерства обороны Армении. Стреляли в основном из стрелковых орудий. Своими действиями армянская сторона заставила противника замолчать.

Сегодня, 16 сентября, во время посещения одного из коньячных заводов на юге Армении, премьер-министр Армении не согласился с мнением, что в последние несколько дней обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась, так как начиная с 12 сентября были обстреляны несколько приграничных населенных пунктов.

«На границе напряженная обстановка сохраняется не несколько дней, а уже 30 лет и даже больше», — сказал Пашинян.

В свою очередь, Азербайджан обвиняет Армению в обстреле приграничных населенных пунктов.

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