Суббота, 15 Сентября 2018 года
12:12:38 МСК

Азербайджан обвинил Армению в обстреле границы

Экономика

О пострадавших не сообщается

Баку, 15 сентября 2018, 12:08 — REGNUM  Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле на армяно-азербайджанской границе, сообщает 15 сентября Anadolu.

О пострадавших не сообщается, однако есть информация о повреждении некоторых зданий. Вооруженные силы Азербайджана открыли ответный огнем.

Напомним, отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными из-за территориального спора: в 1991 году Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и стал ориентироваться на Армению, что порождает сложности в двухсторонних отношениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан продолжает обстрел армянских приграничных сел

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нагорно-карабахский конфликт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить