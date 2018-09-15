Азербайджан обвинил Армению в обстреле границы

Баку, , 12:08 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле на армяно-азербайджанской границе, сообщает 15 сентября Anadolu.

О пострадавших не сообщается, однако есть информация о повреждении некоторых зданий. Вооруженные силы Азербайджана открыли ответный огнем.

Напомним, отношения между Баку и Ереваном остаются напряженными из-за территориального спора: в 1991 году Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и стал ориентироваться на Армению, что порождает сложности в двухсторонних отношениях.

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