«Дело Скрипалей»: иностранные журналисты проверили «анкету» Петрова

Лондон, , 19:10 — REGNUM Дозвониться по номеру телефона, который был указан в документах ФМС с заявлением на имя Александра Петрова, якобы удалось сотруднику британских СМИ. Об этом сообщил журналист Оливер Кэррол из британского издания Independent на странице в Twitter .

«Просто позвонил по указанному номеру, — написал Кэррол. — Человек на том конце провода подтвердил, что это номер Минобороны».

Журналист рассказал, что он задал вопрос, является ли подозреваемый по делу «Скрипалей» сотрудником ведомства. После этого неназванный мужчина якобы повесил трубку.

Журналист американского телеканала ABC News Патрик Ривел на странице в соцсети утверждает, что также позвонил по телефону, который был указан в служебных документах ФМС с заявлением на имя Петрова. По его словам, он якобы получил такой же ответ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2018 г. Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые властями Британии в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, дали интервью российской прессе, в котором опровергли свою причастность к ГРУ. По их словам, они занимаются бизнесом, а город Солсбери посещали в качестве туристов.

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