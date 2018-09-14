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Путина проинформировали о содержании интервью Петрова и Боширова

Политика

Глава государства вряд ли полностью смотрел интервью

Москва, 14 сентября 2018, 14:44 — REGNUM  Президенту России Владимиру Путину доложили о содержании интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых власти Великобритании считают причастными к «делу Скрипалей», заявил 14 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства вряд ли полностью смотрел интервью, поскольку у него не было времени.

«Хотя какие-то новостные сообщения, конечно же, ему докладывали в свете дайджестов», — заявил Песков.

Напомним, Петров и Боширов в интервью рассказали, что 3 марта они находились в Солсбери, приехав в Великобританию в качестве туристов, «чтобы оторваться». Они хотели погулять по городу, но промокли и вернулись на вокзал, откуда на ближайшей электричке покинули Солсбери.

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