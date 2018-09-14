Суббота, 15 Сентября 2018 года
01:30:11 МСК

Госдеп США грозит России «быстрым ответом» в случае вмешательства в выборы

Политика

Майкл Помпео обвиняет Москву в «агрессивном» использовании своего киберпотенциала

Госдеп США грозит России «быстрым ответом» в случае вмешательства в выборы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Хакеры

Вашингтон, 14 сентября 2018, 23:44 — REGNUM  Россия или любая другая страна столкнутся с «быстрыми и жёсткими последствиями» в случае вмешательства в выборы в США, заявили 14 сентября журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео.

При этом, говоря о России в данном контексте, глава американской дипломатии отметил, что в последние годы Москва «демонстрирует особую агрессивность в использовании своего киберпотенциала», а также предпринимает «другие скрытные меры» с целью дестабилизации ситуации в США.

Подписанный на днях президентом США Дональдом Трампом указ «чётко даёт понять» какая реакция последует со стороны Вашингтона в случае подобных попыток, заявил Майкл Помпео.

Напомним, 12 сентября глава Белого дома подписал указ о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, вмешивающихся в выборы в Соединённых Штатах как посредством хакерских атак, так и любым иным способом.

Указ предусматривает, что американские спецслужбы должны будут проводить расследования в случае подозрений на вмешательство в избирательный процесс, а при выявлении доказательств санкционные меры будут вводиться автоматически.

Читайте также: Всё что угодно за всё подряд. Болтон о санкциях за вмешательство в выборы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пропаганда США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить