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Всё что угодно за всё подряд. Болтон о санкциях за вмешательство в выборы

Политика

Широкий спектр санкций может стать реакцией даже на «дезинформацию» и пропаганду

Всё что угодно за всё подряд. Болтон о санкциях за вмешательство в выборы
Gage Skidmore
Джон Болтон

Вашингтон, 12 сентября 2018, 20:59 — REGNUM  Санкции за вмешательство в выборы США, указ о которых ранее подписал президент США Трамп, включают в себя широкий спектр мер и могут быть введены даже за пропаганду и дезинформацию, заявил 12 сентября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге.

По его словам, эти усилия направлены на предотвращение иностранного вмешательства в американские выборы.

«Это касается не просто вмешательства в работу нашей инфраструктуры, но и пропаганды или дезинформации», — сказал Болтон.

При этом советник президента США не стал уточнять, что конкретно будет считаться «пропагандой и дезинформацией», в ответ на которые надо вводить санкции.

Кроме того, Болтон не уточнил, какими именно могут быть эти санкции. По его словам, список санкций будет определяться в зависимости от степени серьезности вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, власти и СМИ США до сих пор обвиняют Россию во вмешательстве в президентские и другие выборы, не предъявляя никаких доказательств этого вмешательства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США сегодня, 12 сентября, обсудят новые санкции против России

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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