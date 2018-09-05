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Россия намерена развивать торговые связи с Венгрией

Политика

Посол Венгрии вручил копии своих верительных грамот

Москва, 5 сентября 2018, 02:02 — REGNUM  В Москве прошла встреча первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова и венгерского посла Норберта Конкоя, сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами и рассмотрели график последующих политических контактов между Россией и Венгрией. Также дипломаты высказали приверженность курсу на углубление экономических отношений и сотрудничество в культурно-гуманитарной области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в Свободном университете в Румынии, заявил, что политика Европейского союза в отношении России «примитивна» и «основана на санкциях и апелляциях к угрозам безопасности».

Он отметил, что если кто и может «чувствовать угрозу», так это «страны Прибалтики и Польша, это чувство продиктовано как историческими примерами, так и географическими детерминантами». Но никак не Венгрия, не Словакия, не Чехия и не Западная Европа.

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Внешняя политика Венгрии
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