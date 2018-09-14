ЦРУ внезапно озаботилось безопасностью перебежчиков из России

Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Руководство Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США после инцидента в британском Солсбери озаботилось безопасностью бывших сотрудников российских спецслужб, перебежавших в Соединенные Штаты. Об этом пишет газета The New York Times.

По сведениям издания, сотрудники ЦРУ после произошедшего в Британии решили проверить, насколько защищены от подобных «эксцессов» российские перебежчики на американской территории. В статье указано, что российские спецслужбы якобы заняты на территории США поисками некоторых своих бывших сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа властями США был введен пакет антироссийских санкций в связи с тем, что Россия якобы имеет отношение к применению химического оружия в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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