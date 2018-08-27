Власти США ввели против России санкции по «делу Скрипалей»

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM С понедельника, 27 августа, против России властями Соединенных Штатов введен новый пакет ограничений. Об этом говорится в опубликованном определении федерального реестра США.

Согласно документу, рестрикции введены в связи с тем, что Россия якобы имеет отношение к применению химического оружия в британском Солсбери, где 4 марта 2018 года были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый санкционный пакет запрещает предоставлять России «любые кредиты и прочую финансовую поддержку» со стороны любого учреждения в США, а также экспортировать в РФ оружие и товары «двойного назначения».

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