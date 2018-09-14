Пятница, 14 Сентября 2018 года
15:10:18 МСК

В Кремле заявили о подготовке встречи Путина и Эрдогана

Политика

Встреча в Сочи действительно пройдет 17 сентября

Москва, 14 сентября 2018, 13:39 — REGNUM  В Кремле подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 14 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, встреча в Сочи действительно пройдет 17 сентября, в понедельник.

«Да, такая встреча возможна, она готовится», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о предстоящих 17 сентября переговорах между Путиным и Эрдоганом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте также: МИД Турции назвал дату переговоров Эрдогана и Путина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-турецкие отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить