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МИД Турции назвал дату переговоров Эрдогана и Путина

Политика

Переговоры запланированы на 17 сентября

МИД Турции назвал дату переговоров Эрдогана и Путина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара, 14 сентября 2018, 12:05 — REGNUM  Переговоры по урегулированию сирийского конфликта проведут президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает 14 сентября агентство Anadolu.

Отмечается, что переговоры по ситуации в Сирии состоятся 17 сентября, в понедельник.

«Президент Турции Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после своего официального визита в Германию он может снова встретится с Владимиром Путиным.

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