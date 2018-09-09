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Эрдоган заявил о разногласиях с Россией и желании встретиться с Путиным

Политика

Встреча может состоятся после визита Эрдогана в Германию

Анкара, 9 сентября 2018, 12:19 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после своего официального визита в Германию он может снова встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Слова Эрдогана, сказанные им на борту самолета, приводит сегодня, 9 сентября, турецкая газета Hurriyet.

Эрдоган заявил, что между Россией и Турцией есть определённые разногласия, которые интенсивно обсуждаются на уровне министров иностранных дел, министров обороны и разведывательных служб.

С 27 по 28 сентября состоится официальный визит Эрдогана в Германию, с которой у Турции в последнее время не самые лучшие отношения.

Эрдоган не исключает, что после визита в Германию он может вновь встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, что 7 сентября в Тегеране состоялся трехсторонний саммит с участием глав России, Ирана и Турции. Лидеры трёх стран — Путин, Хасан Рухани и Эрдоган обсуждали ситуацию в Сирии, а также международные отношения.

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Осложнение отношений России с Турцией
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