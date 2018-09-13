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За политиками ЕС в Болгарии следила «неизвестная спецслужба» — СМИ

Политика

Некоторые СМИ стран Евросоюза немедленно увидели за информацией о прослушивании их делегаций «след Кремля»

За политиками ЕС в Болгарии следила «неизвестная спецслужба» — СМИ
Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР
Слежка

София, 13 сентября 2018, 14:54 — REGNUM  Обыски, прошедшие в гостинице «Маринела» в столице Болгарии, могут быть связаны с тем, что здание отеля прослушивалось неустановленными лицами во время визитов лидеров стран Евросоюза. Об этом в эфире болгарского телеканала bTV заявил журналист Григор Лилов.

По его словам, здание гостиницы «было главным центром остановки европейских делегаций». Также Лилов отметил, что отель прослушивался «от подвала и до крыши» с использованием профессионального оборудования. Журналист подчеркнул, что этим занимались спецслужбы некого иностранного государства, а не Болгарии.

Некоторые СМИ стран Евросоюза немедленно увидели за информацией о прослушивании их делегаций «след Кремля».

Как сообщало ИА REGNUM, литовские политики уверены, что Yandex. Taxi не будет позволено работать на дорогах Литвы — программа для мобильных телефонов перевозчика якобы запрашивает «слишком много» данных у пользователей и делает ее пользователя «ходячим шпионским устройством РФ».

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Спецслужбы и шпионаж
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