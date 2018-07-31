В Литве Yandex.Taxi не позволяют начать работать из-за «шпионажа»

Вильнюс, , 12:17 — REGNUM Литовские политики уверены, что, несмотря на отсутствие формального запрета на сегодняшний день, новому таксомоторному перевозчику в Вильнюсе, Yandex. Taxi, не будет позволено работать на дорогах Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля. Поводом стали не только «российские корни» предприятия, но и сама программа для мобильных телефонов перевозчика. Якобы она запрашивает «слишком много» данных у пользователей — в том числе и допуск к видеокамере и микрофону мобильных устройств, что, по мнению литовских чиновников, сделает каждого пользователя такой программы «ходячим шпионским устройством россиян».

«Уже с первого июля российские компании, которые работают в интернет-пространстве, обязаны хранить информацию и предоставить ФСБ доступы к секретным кодам личной информации. Уже этого достаточно, чтобы перед компанией захлопнуть двери, перед российским рынком», — пишет на своей страничке в социальной сети Facebook член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Арвидас Анушаускас.

Ранее компанию изгнали из одного из офисов в Вильнюсе. По тем же соображениям «безопасности», несмотря на оплату аренды и соблюдения оформления всех необходимых документов для начала деятельности.

Примечательно, что в самой Литве признают, что программа Yandex. Taxi работает ровно по таким же принципам, как, например, аналогичные мобильные приложения Uber или Taxify. Не говоря уже о программах Google, которые установлены в большинстве мобильных устройств и в принципе отслеживают каждый шаг пользователя. Это сегодня, 31 июля, в частности, на прямой видеоконференции литовского портала 15min. lt признал глава литовской государственной инспекции по защите личных данных Раймондас Андрияускас.

Тем не менее другое государственное учреждение, центр кибернетической безопасности, уже официально рекомендовало жителям не устанавливать приложение Yandex.Taxi. Само предприятие начало работать в Вильнюсе 26 июля. Анонсировано, что парк автомобилей составляет порядка 300 транспортных средств, а цена за проезд — ниже, чем у ближайших конкурентов. При этом на предприятии утверждают, что не являются представителями российского «Yandex. Такси», а лишь франшизой.