Жена летчика Ярошенко — сотрудникам МИД РФ: «Большое человеческое спасибо»

Москва, , 12:08 — REGNUM За помощь в организации встречи осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко с женой и дочерью поблагодарили сотрудников министерства иностранных дел (МИД) России. Об этом заявила супруга пилота Виктория Ярошенко на пресс-конференции в Москве.

По ее словам, всем тем, кто оказывал помощь в организации встречи, «большое человеческое спасибо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2010 году в Либерии был задержан российский пилот Константин Ярошенко, которого спецслужбы США обвинили в контрабанде крупной партии кокаина. В 2011 году нью-йоркский суд приговорил гражданина РФ к 20 годам тюремного заключения.

25 августа 2018 г. в США состоялась первая встреча Константина Ярошенко с семьей.

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