Выборы в Сибири: пора вернуть графу «Против всех»?

Новосибирск, , 13:12 — REGNUM Итоги голосования на выборах в Сибири показали две тенденции, которые позволяют сделать вывод об усилении протестных настроений. Сибиряки испортили порядка 112 000 бюллетеней, таким образом, видимо, голосуя против всех, а «Единая Россия» показала результаты значительно ниже ожидавшихся. Возможные причины случившегося обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Граждане портили бюллетени, выражая таким образом свое несогласие с «выбором без выбора», существует связь и между числом испорченных листов с излишним нажимом властей, стремящихся обеспечить максимальную явку. Учитывая тот факт, что избирательная активность населения продолжает расти, возможно, стоит задуматься о возвращении к графе «Против всех».

Эта графа была введена в 1993 году, а в 2006 году законодатели Тверской области внесли предложении о ее исключении. Тогда приводился аргумент, что снятие данной графы позволит избежать проведения повторных выборов. Учитывая примеры возросшей гражданской активности, демонстрируемой сегодняшними избирателями, это утверждение можно считать устаревшим.

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