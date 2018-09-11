«Против всех»: каково протестное настроение на выборах в Сибири

Светлана Шаповалова, 11 сентября 2018, 15:12 — REGNUM
Помимо низкой явки и провала единороссов, особенностью региональных выборов в Сибири, где выбирали губернаторов и кандидатов в местные парламенты, стало большое количество испорченных бюллетеней. На основе данных ГАС «Выборы» редакция ИА REGNUM подсчитала, что в общей сложности избиратели Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв и Хакасии испортили 110 949 бюллетеней.
Причём с учётом количества действительных бюллетеней процент испорченных в различных регионах разнится довольно заметно. От 1,75% (Кемеровская область) до 5,1% (Хакасия).
Количество недействительных и действительных бюллетеней на выборах губернаторов в СФО (9 сентября 2018 г.).
Количество недействительных и действительных бюллетеней на выборах губернаторов в СФО (9 сентября 2018 г.)
|регион
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
общий процент испорченных бюллетеней
явка
|Новосибирская область
|18 988
|609 860
3,1%
|29,5%
|Омская область
|18 263
|648 215
2,8%
44%
|Кемеровская область
|23 027
|1 310 899
1,7%
66,3%
|Алтайский край
|17 577
|661 271
2,6%
37,2%
|Красноярский край
|24 566
|568 221
4,3%
28,9%
|Хакасия
|7865
|151 805
5,1%
39%
По мнению одного из кандидатов в губернаторы Алтайского края, депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Семёнова (ЛДПР), большой процент испорченных бюллетеней, скорее всего, говорит о протестном голосовании, о намеренной порче бюллетеней избирателями, а не о технологии, когда недобросовестные сотрудники участковых комиссий портили бюллетени тех кандидатов, которых нужно было «снести».
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Кстати, в некоторых сибирских регионах количество недействительных бюллетеней на выборах в региональные парламенты (всего 70 218) в процентном соотношении оказалось даже больше, чем на губернаторских выборах. И, судя по всему, дело тут вовсе не в явке.
К примеру, в Кемеровской области на выборах в депутаты местного парламента при явке более 66% недействительными оказались порядка 2,2% бюллетеней, тогда как в Бурятии и Иркутской области при явке 37,7% и 26,3% соответственно процент испорченных бюллетеней превысил 4,5%.
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Количество недействительных и действительных бюллетеней на выборах депутатов в заксобрания СФО (9 сентября 2018 г.)
регион
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
общий процент испорченных бюллетеней
явка
|Забайкальский край
|7230
|168 263
4,2%
|22,02%
|Иркутская область
|22 037
|469 231
4,6%
|26,3%
|Бурятия
|12 237
|258 788
4,7%
|37,7%
|Кемеровская область
|28 714
|1 304 108
2,2%
|66,3%
«Испорченные бюллетени — это форма протестного голосования. Поскольку графы «против всех нет», каждый упражнялся в этом отношении как мог», — пояснил «Заб.ру» забайкальский политолог Игорь Линник.
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Скорее всего, такая же картина наблюдается и в некоторых других округах, особенно там, где власти злоупотребили административным ресурсом в стремлении обеспечить явку и голоса партии власти. Впрочем, это тема для отдельного исследования. Кажется, выборы во Владимирской области, Хакасии, Приморье и Хабаровском крае, где предстоит второй тур, воодушевили тех избирателей, которые ранее считали выборы бессмысленным занятием, «голосуй-не голосуй»… А значит, избирательная активность будет расти. И, может быть, имеет смысл вернуться к графе «против всех» в бюллетенях?
Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования жители Сибири выбирали мэров, муниципальную власть и представителей в региональные парламенты. В шести регионах: Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Хакасии в единый день голосования выбирали губернаторов. Выборы в региональные парламенты прошли в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Хакасии и Кузбассе.
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Специальная строка «Против всех кандидатов» в избирательных бюллетенях появилась в октябре 1993 года указами президента РФ Бориса Ельцина о выборах в Государственную думу и Совет Федерации.
В 2006 году предложение об исключении графы «против всех» из избирательных бюллетеней было внесено законодателями Тверской области. Преимущество этой нормы они увидели, к примеру, в экономии бюджетных средств, заявив, что тем самым снижается вероятность проведения повторных выборов. После единого дня голосования 9 сентября 2018 года этот довод можно смело опровергнуть.