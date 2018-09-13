Канцлер Австрии: Frontex — вот решение для остановки миграции в Испанию

Мадрид, , 12:05 — REGNUM 12 сентября канцлер Австрии Себастьян Курц посетил Мадрид, где встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом и королем Испании Филиппом VI. Главной темой встреч стал миграционный вопрос, пишет газета Kurier.

Еще до вылета в Мадрид Курц, который является главой государства — председателя Совета Европейского союза (ЕС), четко обозначил свою позицию журналистам консервативного испанского издания ABC: «Должно быть ясно, что границы Европы закрыты для нелегальной миграции». Его ближайшей целью является усиление европейского пограничного агентства Frontex. Большая часть из контингента в 10 тыс. человек будет развернута на испанском побережье. Испания не в восторге от такого поворота событий.

Педро Санчес придерживается более либеральной политики в отношении миграции и продемонстрировал это, пригласив в испанский порт отвергнутое Италией судно Aquarius. Однако недавно Испания выслала в Марокко некоторых нелегалов, прорвавших границу анклава Сеута на севере Африки и напавших на полицейских.

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Очень часто прибывшие по морю мигранты покидают приемные центры, куда их определяют власти, и исчезают из поля зрения правоохранительных органов. Поэтому Себастьян Курц выступает за создание лагерей для беженцев за пределами ЕС.

По итогам встреч Курц заявил, что нельзя оставлять в одиночестве страны на внешней границе ЕС. «Вот почему Frontex — правильный ответ» на этот вызов, подчеркнул канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Европейская комиссия объявила об ужесточении миграционной политики: будет ускорен процесс депортации не получивших права на убежище в ЕС, гармонизирована процедура предоставления убежища, увеличен контингент охраны внешних границ.

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