Более ста нелегалов вновь прорвались через границу Испании и Марокко

Сеута, Испания, , 14:22 — REGNUM 22 августа более ста нелегальных мигрантов преодолели пограничную стену, отделяющую испанский полуанклав Сеута от Марокко, пишет газета El País.

Выходцы из стран, расположенных к югу от Сахары, использовали ножницы для резки металла, чтобы сделать дыры в двойном заборе. Часть из них сумела перелезть через шестиметровую ограду. При их сдерживании пострадали семь представителей Гражданской гвардии Испании. Число пострадавших нелегалов подсчитать не удалось. Правительственная делегация сообщила, что на данный момент границу пересекли 115 человек, но подсчет не завершен. По данным агентства Efe, их число может составлять до 200.

В местном центре приема мигрантов к этому моменту уже содержались 1200 человек, хотя он расчитан на 512 человек. В течение одного месяца сюда прибыли 700 нелегалов, сумевших преодолеть границу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля сотни нелегалов взяли штурмом пограничное ограждение и проникли на испанскую территорию. Тогда нелегалы впервые применили против пограничников самодельное оружие.

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