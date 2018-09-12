Названы темы предстоящей встречи глав МИД РФ и Германии

Берлин, , 15:20 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи могут обсудить ситуации в Сирии и на Украине. Об этом, как передает RT, сказала официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мария Адебар.

По ее словам, Сирия и Украина — это те темы, которые очевидны.

Переговоры двух дипломатов пройдут в Берлине 14 сентября 2018 г.

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Напомним, в августе 2018 г. министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию Welt заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров «умеет оценить ясный язык».

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