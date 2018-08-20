Глава МИД Германии: «Лавров умеет оценить ясный язык»

Берлин, , 15:37 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас позитивно отозвался о своих рабочих отношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он рассказал в интервью изданию Welt 19 августа.

На вопрос о том, повлияла ли его критика в адрес Москвы на отношения с Лавровым, Масс ответил, что такой человек, как российский министр иностранных дел, «умеет оценить ясный язык».

«Мы встречались с ним трижды на двусторонней основе. Общения становится не меньше, а больше, и это хорошее развитие. 14 сентября Сергей Лавров будет снова в Берлине. Мы оценим самые инновационные и успешные проекты сотрудничества между муниципалитетами и регионами наших стран», — сказал Хайко Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, в беседе с прессой Хайко Маас заявил, что для вступления Украины в Европейский союз Киеву необходимо пройти тяжелый путь реформ и обеспечить реализацию Минских соглашений.