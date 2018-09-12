Банкротство депутата думы Казани отложили еще на месяц

Казань, , 10:33 — REGNUM Банкротство депутата Казанской городской думы, лидера справедливороссов Татарии Рушании Бильгильдеевой снова откладывается. Арбитражный суд РТ перенёс слушание, на котором должны были рассмотреть обоснованность претензий истца — юридической компании с 12 сентября на 8 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к депутату был подан 25 апреля 2018 года, но всё это время рассмотрение обоснованности претензий откладывалось, в том числе и по просьбе ответчицы, которая планирует решить дело миром, погасив образовавшуюся задолженность.

Читайте также: Обанкротят или нет? Иск к депутату из Казани рассмотрят 7 июня

Известно, что долг возник по договору займа, заключенного с руководителем юридической компанией «Перспектива». Часть долга была погашена, а на оставшуюся сумму в размере чуть более 3,18 млн рублей компания подала банкротный иск.

О подаче иска Рушания Бильгильдеева узнала из СМИ, которые обратились к ней за комментарием.

Читайте также: Казанского депутата пытаются обанкротить за долги, она — «в шоке»

Депутат входит в состав двух комиссий городской думы — по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по образованию, культуре и национальным вопросам. Отделением партии «Справедливая Россия» она руководит с 2015 года, одновременно является руководителем ООО «Инновационно-образовательный центр «Эврика» и главой правления общественной организации по защите прав потребителей в сфере ЖКХ. Доход депутата за 2017 год составил чуть более 444 тыс. рублей, также в составе имущества — квартира общей площадью 94,5 кв. м и автомобиль Lexus. В комментариях казанским СМИ ранее Рушания Бильгильдеева делилась планами о продаже автомобиля, чтобы погасить долг и не доводить дело до банкротства.

Напомним, Бильгильдеева не единственный депутат думы Казани, к которому подан иск о признании банкротом. Аналогичные претензии в августе 2018 года получил и член фракции «Единая Россия» Надыр Хайруллин. Обоснованность претензий к нему будет рассмотрена 6 октября 2018 года.

Читайте также: От уголовного дела до банкротства: судьбу депутата Казани решат в октябре

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году число банкротов-физлиц пополнили несколько известных в Татарии лиц. Среди них — создатель строительного холдинга «Фон», проходящий фигурантом уголовного дела по хищению нескольких миллиардов рублей у дольщиков, Анатолий Ливада, бывший глава «Татфондбанка» Роберт Мусин, бизнесмен, стоявший у истоков создания стройхолдинга «Сувар» Евгений Корольков, глава компании «Еврокаскад» Наиль Бикмуллин и экс-владельц, гендиректор ОАО «Обувная фабрика «Спартак» Райхат Гарипов.

Их ряды может пополнить также сын бывшего транспортного министра Татарии, бизнесмен Владимир Швецов. Иск к нему подан в конце июня 2018 года и пока не рассмотрен, заседание назначено на 19 сентября 2018 года.

Читайте также: Сын экс-министра транспорта Татарии может стать банкротом?