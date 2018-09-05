Особняк на «казанской рублёвке» вернули: банкротство экс-владельца фабрики

Казань, , 14:01 — REGNUM Обанкроченному бывшему владельцу и генеральному директора ОАО «Обувная фабрика «Спартак» Райхату Гарипову вернули коттедж в селе Боровое Матюшино Лаишевского района Татарии, прозванном «казанской рублёвкой». Финансовый управляющий бизнесмена, некогда владевшего старейшей фабрикой Казани, существующей с 1916 года, оспорил сделку купли-продажи дома общей площадью 740 кв. м, признав договор от 29 апреля 2016 года недействительным. Суд применил последствия недействительности сделки в виде возврата дома и участка на улице Прибрежная. Решение суда может быть обжаловано, передает корреспондент ИА REGNUM.

Райхат Гарипов был обанкрочен по иску санируемого «Тимер банка», который обратился в суд 17 октября 2017 года с суммой претензий 15 185 194,5 рубля. Решение о вводе процедуры реализации имущества Арбитражным судом РТ было принято 6 декабря 2017 года. 4 сентября 2019 года срок реализации имущества бизнесмена-банкрота был продлён. Следующее заседание назначено на 23 ноября 2018 года.

На середину апреля 2018 года в реестр кредиторов бизнесмена были включены требования в объёме 85 873 637,37 рубля.

В рамках банкротного дела Райхата Гарипова на 10 октября 2018 года объявлены торги, на которых планируется реализовать объект незавершенного строительства готовностью 20%, расположенный на улице Брюсова в Казани (начальная цена — 15 750 000 рублей), стояночное место в Казани с начальной ценой 729 тыс. рублей и долю ОАО «DOMO», находящемся в стадии ликвидации, номинальной стоимостью 33 333 000 рублей. Начальная цена последнего лота — 29 999 700 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фабрика «Спартак» из Казани попала под наблюдение по иску казанской компании-кредитора, срок наблюдения завершился в начале февраля 2018 года. Аналогичные требования ПАО «Татфондбанк» судом были отклонены. Временным управляющим на период первого этапа был назначен Шамиль Гарипов. 23 апреля 2018 года фабрика была признана банкротом и в отношении неё ввели конкурсное производство — до 23 октября 2018 года. Конкурсным управляющим стал Эдуард Киреев. 28 августа 2018 года он сообщил о том, что «в действиях руководства должника прослеживаются признаки преднамеренного банкротства».

"Финансовая деятельность должника на протяжении всего рассматриваемого периода была убыточной и признаки несостоятельности ОАО «Обувная фабрика» Спартак» возникли еще в начале 2015 года. Кроме того, в 2017 года произошло резкое снижение рентабельности предприятия. По итогам 2016 года наблюдается, что прибыль ОАО «Обувная фабрика» Спартак» составила 62 тыс. рублей, по итогам же 2017 года наблюдается убыточная деятельность должника и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, убыток составил 99,98%, т. е. 277 914,00 тыс. рублей», — отмечается в отчете с уточнением, что «в период низкой рентабельности производства и не просто уменьшения доходности предприятия, а ее убыточной деятельности (убыток 277 914), руководством должника увеличена статья управленческих расходов с 64 761 тыс. рублей до 147 050 тыс. рублей т. е. более чем в два раза».

В отчете управляющего также уточнялось, что дебиторская задолженность должника выросла более чем в три раза, а кредиторская — примерно на 1 млрд рублей, «что говорит либо о крайне низкой компетенции управляющего персонала, либо о намерении руководства ОАО «Обувная фабрика» Спартак» путем увеличения дебиторской задолженности от аффилированных должнику лиц, увеличении кредиторской задолженности и увеличении управленческих расходов, подвести предприятие к состоянию неплатежеспособности».

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