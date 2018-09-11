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Сам себе президент: лидер оппозиции Зимбабве объявил о своей инаугурации

Политика

Инаугурация будет проходить на митинге сторонников Нельсона Чамизы в Хараре

Сам себе президент: лидер оппозиции Зимбабве объявил о своей инаугурации
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Хараре, 11 сентября 2018, 22:14 — REGNUM  Лидер оппозиции Зимбабве Нельсон Чамиза, проигравший на президентских выборах кандидату от «партии власти» ZANU-PF, намерен провести собственную инаугурацию, 11 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению пресс-службы оппозиционера, инаугурация состоится в субботу, 15 сентября, на митинге сторонников Чамизы на стадионе в Хараре.

«Мы еще работаем над формой (инаугурации), но мы не нарушаем никаких законов», — пояснил пресс-секретарь Чамизы Нкулулеко Сибанда.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Зимбабве в июле текущего года победу одержал Эммерсон Мнангагва — на тот момент и.о. президента республики и глава партии ZANU-PF.

Оппозиция отказалась признать итоги выборов, хотя победу Мнангагвы признал даже экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, отстраненный от власти Мнангагвой в ходе переворота в ноябре 2017 года.

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Государственный переворот в Зимбабве
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