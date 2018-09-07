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Выборы в Зимбабве: Мугабе признал власть Мнангагвы

Политика

Роберт Мугабе «уважает волю народа»

Хараре, 7 сентября 2018, 18:41 — REGNUM  Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе признал результат президентских выборов, на которых одержал победу Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти после переворота 2017 года, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Выступая перед сторонниками на похоронах матери своей жены Грейс, 94-летний Роберт Мугабе заявил, что «уважает волю народа» и «принял результат» выборов, прошедших в конце июля текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборов в Зимбабве многолетний лидер страны Роберт Мугабе поддерживал оппозиционного кандидата Нельсона Чамизу. После выборов сторонники Чамизы и Мугабе устроили на улицах Хараре акции протеста, которые были разогнаны военными.

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Государственный переворот в Зимбабве
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