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Глава Ингушетии рассказал, чего он хочет от оппозиции

Политика

ЮнусБек Евкуров готов выслушать предложения оппозиции, если они направлены на пользу ингушскому народу

Глава Ингушетии рассказал, чего он хочет от оппозиции
Иллюстрация: Ingushetia.ru
Юнус-бек Евкуров

Магас, 11 сентября 2018, 20:44 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров признал наличие оппозиции одним из условий демократического общества. Обратившись к ее представителям в республике, он призвал высказать свои претензии к республиканской власти, чтобы принять к сведению предложения тех, кто не согласен в действиями властей, и извлечь пользу от их критики. Об этом он заявил в своем обращении к ингушскому народу, с которым он выступил 11 сентября.

«Готовы выслушать доводы и предложения наших оппонентов, обсудить их. Мы можем и должны извлечь из этого диалога пользу в первую очередь для нашего народа, для нашей государственности, чтобы консолидировать общество по всем вопросам, социально-экономическим и общественно-политическим», — цитирует слова Евкурова его пресс-служба.

В своей речи глава региона также высказал благодарность «депутатам парламента, а в их лице всему ингушскому народу», за оказанное доверие и его избрание его на третий срок.

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Напомним, в единый день голосования 9 сентября в Ингушетии был избран глава республики. В третий раз им стал Юнус-Бек Евкуров.

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Выборы главы Ингушетии — 2018
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