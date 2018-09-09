Юнус-Бек Евкуров избран главой Ингушетии на третий срок

Магас, , 17:05 — REGNUM В Ингушетии избран новый глава республики. Им вновь, третий раз подряд, стал Юнус-Бек Евкуров. Сегодня, 9 сентября 2018 года, в единый день голосования за него проголосовали депутаты Народного собрания.

В тридцать восьмом внеочередном заседании парламента шестого созыва принял участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, который представил депутатам три кандидатуры, внесенные Владимиром Путиным.

Путем тайного голосования на пост главы Ингушетии был избран Евкуров, набравший 26 голосов депутатов. За остальных кандидатов — заместителя председателя комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева и депутата городского совета Назрани Урусхана Евлоева проголосовали по два депутата. Всего в заседании парламента участвовали 30 депутатов из 32.

Напомним, для Юнус-Бека Евкурова это уже третий срок в должности главы Ингушетии. Ранее, в 2008 и 2013 годах, на пост руководителя субъекта он также избирался парламентом республики.

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