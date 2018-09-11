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Эфиопия и Эритрея открыли границы

Политика

Впервые после начала кровопролитной войны 1998-2000 годов

Аддис-Абеба, 11 сентября 2018, 17:05 — REGNUM  Эфиопия и Эритрея открыли границу для граждан, транспорта впервые после начала кровопролитной войны 1998−2000 годов, 11 сентября передает агентство Reuters.

Церемония открытия границы прошла в пограничном городе Заламбесса, в ней принимали участие премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки.

Как сообщало ИА REGNUM, Эфиопия и Эритрея заключили мирное соглашение летом текущего года. До этого более 20 лет страны-соседи не имели экономических и дипломатических отношений.

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