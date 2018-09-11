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Эфиопия открыла посольство в Эритрее

Политика

В Эритрее снова появится посольство Эфиопии в знак укрепления отношений между соседними странами

Асмэра, 11 сентября 2018, 00:46 — REGNUM  В Эритрее снова появится посольство Эфиопии в знак укрепления отношений между соседними странами. Этот шаг был предпринят после подписания в июле мирного договора между президентом Эритреи Исайясом Афеверки и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Открытие посольства в эритрейском городе Асмэра рассматривается как завершение 20-летнего периода напряженных отношений между двумя странами. Особенно остро в эти годы стоял вопрос разделения территориальных границ.

По информации танзанийского новостного агентства RFI Kiswahili, премьер-министр Абий посетил Эритрею во второй раз и помимо решения вопроса об открытии посольства, премьер-министр Эфиопии вместе с президентом Эритреи успели подписать с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом соглашение о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.

Эритрея и Эфиопия долгое время являлись территорией одной страны, но в 1993 году Эритрея решила отделиться и стать суверенным государством.

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Зарубежная хроника
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