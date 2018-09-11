Эфиопия открыла посольство в Эритрее

Асмэра, , 00:46 — REGNUM В Эритрее снова появится посольство Эфиопии в знак укрепления отношений между соседними странами. Этот шаг был предпринят после подписания в июле мирного договора между президентом Эритреи Исайясом Афеверки и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Открытие посольства в эритрейском городе Асмэра рассматривается как завершение 20-летнего периода напряженных отношений между двумя странами. Особенно остро в эти годы стоял вопрос разделения территориальных границ.

По информации танзанийского новостного агентства RFI Kiswahili, премьер-министр Абий посетил Эритрею во второй раз и помимо решения вопроса об открытии посольства, премьер-министр Эфиопии вместе с президентом Эритреи успели подписать с президентом Сомали Мохамедом Абдуллахи Мохамедом соглашение о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.

Эритрея и Эфиопия долгое время являлись территорией одной страны, но в 1993 году Эритрея решила отделиться и стать суверенным государством.