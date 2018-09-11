Глава МИД Ирана: Хамство США, грозящих суду в Гааге, не знает предела

Тегеран, , 13:58 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выступил 11 сентября с критикой в адрес США, один из ключевых членов администрации которых заявил о возможности введения санкций против Международного уголовного суда, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением иранский дипломат выступил на своей странице в Twitter.

«США угрожают ввести санкции против Международного уголовного суда, а также начать уголовное преследование его судей в американских судах. Где негодование?» — написал он.

«Хамство бесконтрольного американского режима не знает границ», — подчеркнул Зариф.

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что суд, начавший расследование преступлений американских граждан в Афганистане, несправедливо преследует американских граждан, в связи с чем Вашингтон пригрозил международному суду санкциями и преследованиями по американскому уголовному законодательству. Таким же мерам воздействия подвергнутся и страны, сотрудничающие с судом.

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