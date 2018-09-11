Против США?! Вашингтон осуждает расследование преступлений в Афганистане

Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Международный уголовный суд, расследующий предполагаемые военные преступлений американских военных в Афганистане, должен быть наказан, заявил Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности, пишет The Wall Street Journal.

Болтон заявил, что суд несправедливо преследует американских граждан. Сама судебная инстанция названа нелигитимной. Вашингтон пригрозил международному суду санкциями и преследованиями по американскому уголовному законодательству.

«То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США», — сказал Болтон.

Напомним, Международный уголовный суд расследует преследования, связанные с геноцидом, а также военные преступления и преступления против человечества. Расположен в Гааге. Против функционирования этой международной структуры выступают не только США, но и Китай, Иран, Израиль, Индия.

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