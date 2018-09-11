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Глава ЦИК РФ назвала сюрпризом победу Авксентьевой на выборах мэра Якутска

Политика

Победителем на выборах мэра города стала кандидат от партии «Возрождение России»

Глава ЦИК РФ назвала сюрпризом победу Авксентьевой на выборах мэра Якутска
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Элла Памфилова

Якутск, 11 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала результат выборов мэра Якутска подтверждением того, что прошедшее в России 9 сентября голосование было конкурентным, а итоги борьбы между кандидатами — непредсказуемыми. Победу директора ПКК «Аэроторгсервис» Сарданы Авксентьевой (партия «Возрождение России», 40,46%) над спикером гордумы Якутска Александром Саввиновым («Единая Россия», 30,96%) она назвала сюрпризом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Несмотря на весь скепсис, мы реально увидели конкурентную и довольно непредсказуемую борьбу. Как итог — результаты, которые мы видим. И для экспертов они оказались в определенной степени сюрпризом. Например, в Якутске победителем на выборах мэра города стала кандидат от партии «Возрождение России» Сардана Авксентьева. Сюрприз? Сюрприз», — заявила Элла Памфилова 10 сентября.

Глава ЦИК РФ уверена, что итоги выборов в регионах РФ определили реальные избиратели.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Виталий Обедин, комментируя итоги выборов в Якутске, заявил, что город впервые отказался от практики наследования власти и сделал свободный выбор, а также отбился от рук политической номенклатуры.

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Выборы главы Якутска-2018
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