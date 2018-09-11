Жителям России могут ограничить кредитную нагрузку

Москва, , 07:21 — REGNUM В Российской Федерации могут законодательно запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать жителям страны займы, если на их погашение траты граждан будут превышать 50% от совокупного дохода семьи. Разработку ограничивающего долговую нагрузку на граждан страны законопроекта комитет Госдумы планирует завершить уже осенью 2018 г. Об этом сообщил «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков.

По его словам, цель принятия новых поправок, которые коснутся законов «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях», защита жителей страны.

При этом председатель комитета добавил, что выбор ограничения в 50% обусловлен мировой практикой.

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